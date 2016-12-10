«Эль Драйв» — второй трейлер

Чута Коконосе — сирота, живущий со своей тётей. И у него совсем нет друзей. Так, что даже и поговорить не с кем — разве что с голосом в голове, привычным с самого раннего детства. Но в один прекрасный день перед Чутой появляется загадочная хреновина, которая телепортирует его в космический полицейский участок. Глава департамента Солнечной системы сообщает протагонисту, что он был выбран компьютером как кандидат в космические полицейские. Сначала Чута пребывает в шоке, однако благодаря подбадривающему внутреннему голосу всё же решается пройти вступительный тест...