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«Эль Драйв» — второй трейлер

Чута Коконосе — сирота, живущий со своей тётей. И у него совсем нет друзей. Так, что даже и поговорить не с кем — разве что с голосом в голове, привычным с самого раннего детства. Но в один прекрасный день перед Чутой появляется загадочная хреновина, которая телепортирует его в космический полицейский участок. Глава департамента Солнечной системы сообщает протагонисту, что он был выбран компьютером как кандидат в космические полицейские. Сначала Чута пребывает в шоке, однако благодаря подбадривающему внутреннему голосу всё же решается пройти вступительный тест...

 
 
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Видео Эль Драйв (ēlDLIVE)
 15 октября«Эль Драйв» — трейлер, авторы и сэйю 6 марта«Эль Драйв»: Пришельцы и внутренний голос

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