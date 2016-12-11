«Случаи айдолов» — авторы, сэйю, тизер

8 января стартует телеэкранизация игры для смартфонов «Случаи айдолов» (Idol Jihen) на вечную анимешную тему.

Действие разворачивается в параллельном мире, где айдолы решили, что «мы здесь власть», и выступили против коррумпированного японского правительства, организовав Парламент айдолов, политическая программа которого заключается в том, чтобы «вернуть улыбки народу Японии с помощью песен и танцев». Члены Парламента айдолов принадлежат к семи разным политическим партиям: Партии Героинь, Партии SOS, Новой Субкультурной Партии, Партии Красавиц, Партии Вакабы, Партии Звёздного Света и Партии Санрай.