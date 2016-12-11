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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Случаи айдолов» — авторы, сэйю, тизер
Промо-арт аниме «Случаи айдолов»

8 января стартует телеэкранизация игры для смартфонов «Случаи айдолов» (Idol Jihen) на вечную анимешную тему.

Действие разворачивается в параллельном мире, где айдолы решили, что «мы здесь власть», и выступили против коррумпированного японского правительства, организовав Парламент айдолов, политическая программа которого заключается в том, чтобы «вернуть улыбки народу Японии с помощью песен и танцев». Члены Парламента айдолов принадлежат к семи разным политическим партиям: Партии Героинь, Партии SOS, Новой Субкультурной Партии, Партии Красавиц, Партии Вакабы, Партии Звёздного Света и Партии Санрай.

Авторы
Режиссёр Дайске Ёщида
Главный сценарист Наоя Такаяма «Игра Чихайи»
Неглавный сценарист Сумино Каващима эпизоды «Игры Чихайи»
Ещё один неглавный сценарист Суотароу Хаящи эпизоды «Девушки на фото»
Дизайнер персонажей Маи Ищии
Студия MAPPA и VOLN

Сэйю
Нацки Хощина Сарара Ящима Ёщие Ямасуми в «Головоломке»
Щидзука Онимару Маи Фучигами Иона в «Арпеджио воронёной стали»
Сачие Кондо Рейна Уэда Мира в «Измерении W»
Мидзуки Фудо Линн Нодзоми Каминащи в «Кейдзо»
Сакурако Иидзуко Юрика Кубо Тионисия в «Повседневной жизни с девушками-монстрами»
Исудзу Наруками Чика Андзаи Чайка Травант в «Чайке — Принцессе с гробом»
Уме Момои Саяка Накая Читосе Сакураба в «Читосе тебя достанет»
Куруха Амо Юри Ёщида Метабон в «Божественных вратах»
Мика Кодзуру Чинацу Акасаки Айри Катагири в «Городе, в котором нет только меня»
Рингосама Ями Нодзоми Ямамото Юля Сигтуна в «Абсолютном дуэте»
Саё Некохира Харука Теруи Щихору в «Гримгаре»
Конацу Щиндзё Саеко Дзого Чайка Богдан в «Чайке — Принцессе с гробом»
Лулу Китани Сатоми Акесака Эсдес в «Убийце Акаме»
 
 
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Видео Случаи айдолов (Idol Jihen)
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