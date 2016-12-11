«Случаи айдолов» — авторы, сэйю, тизер

8 января стартует телеэкранизация игры для смартфонов «Случаи айдолов» (Idol Jihen) на вечную анимешную тему.
Действие разворачивается в параллельном мире, где айдолы решили, что «мы здесь власть», и выступили против коррумпированного японского правительства, организовав Парламент айдолов, политическая программа которого заключается в том, чтобы «вернуть улыбки народу Японии с помощью песен и танцев». Члены Парламента айдолов принадлежат к семи разным политическим партиям: Партии Героинь, Партии SOS, Новой Субкультурной Партии, Партии Красавиц, Партии Вакабы, Партии Звёздного Света и Партии Санрай.
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Авторы
|Режиссёр
|Дайске Ёщида
|Главный сценарист
|Наоя Такаяма
|«Игра Чихайи»
|Неглавный сценарист
|Сумино Каващима
|эпизоды «Игры Чихайи»
|Ещё один неглавный сценарист
|Суотароу Хаящи
|эпизоды «Девушки на фото»
|Дизайнер персонажей
|Маи Ищии
|Студия
|MAPPA и VOLN
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Сэйю
|Нацки Хощина
|Сарара Ящима
|Ёщие Ямасуми в «Головоломке»
|Щидзука Онимару
|Маи Фучигами
|Иона в «Арпеджио воронёной стали»
|Сачие Кондо
|Рейна Уэда
|Мира в «Измерении W»
|Мидзуки Фудо
|Линн
|Нодзоми Каминащи в «Кейдзо»
|Сакурако Иидзуко
|Юрика Кубо
|Тионисия в «Повседневной жизни с девушками-монстрами»
|Исудзу Наруками
|Чика Андзаи
|Чайка Травант в «Чайке — Принцессе с гробом»
|Уме Момои
|Саяка Накая
|Читосе Сакураба в «Читосе тебя достанет»
|Куруха Амо
|Юри Ёщида
|Метабон в «Божественных вратах»
|Мика Кодзуру
|Чинацу Акасаки
|Айри Катагири в «Городе, в котором нет только меня»
|Рингосама Ями
|Нодзоми Ямамото
|Юля Сигтуна в «Абсолютном дуэте»
|Саё Некохира
|Харука Теруи
|Щихору в «Гримгаре»
|Конацу Щиндзё
|Саеко Дзого
|Чайка Богдан в «Чайке — Принцессе с гробом»
|Лулу Китани
|Сатоми Акесака
|Эсдес в «Убийце Акаме»