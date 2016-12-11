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«Кухня Сомы 2 (спецвыпуск)» — трейлер

27 ноября этого года в рамках мероприятия Jump Special Anime Festa состоялась премьера спешала по «Кухне Сомы» (Shokugeki no Sōma), рассказывающего, как герои сериала отправились отдыхать на горячие источники. Широкой публике эпизод станет доступен только 2 мая, когда выйдет на DVD в комплекте с ограниченным изданием 24 тома манги (к 25 тому манги, выходящему 4 июля, тоже будет прилагаться DVD c OVA-эпизодом), а пока можно посмотреть его трейлер.

Кстати, поскольку сэйю Риса Танеда взяла бессрочный отпуск по болезни, Эрину Накири в эпизоде озвучивает Хисако Канемото (Эми в «Гаргантии на зелёной планете»).

 
 
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Видео Кухня Сомы 2 (спецвыпуск) (Shokugeki no Sōma)
 23 июняТретий трейлер аниме «Кухня Сомы: Второе блюдо» 10 апреляВторой трейлер аниме «Кухня Сомы: Второе блюдо»

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