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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Затерянные в космосе» от Netflix нашли своего Дона Уэста

Многосерийная научно-фантастическая драма «Затерянные в космосе» — перезапуск одноимённого комедийного сериала 60-х годов канала CBS — зачислила в свой актёрский состав Игнасио Серричио («Кости»).

История повествует о семье Робинсонов, отправившихся в космическое путешествие на другую планету. Но волею судеб их звездолёт оказывается в уйме световых лет от места назначения, и теперь экипажу придётся сплотиться, чтобы пережить множество опасных приключений и побороть своих внутренних демонов.

Главные роли в сериале исполняют Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи и Максвелл Дженкинс.

Серричио сыграет Джона Уэста, промышляющего нелегальной продажей предметов роскоши. Робинсоны станут для лихого контрабандиста настоящей семьёй, которую он и не чаял обрести. В оригинальном сериале персонажа играл Марк Годдард, а в фильме с тем же названием 1998 года — Мэтт Леблан.

Шоураннером проекта числится Зак Эстрин («Побег»). Авторы сценария — Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс, вместе работавшие над «Дракулой» и «Богами Египта». Производственный процесс возглавляет Legendary TV. Нил Маршалл («Игра престолов») продюсирует и обещает снять несколько эпизодов первого 10-серийного сезона. Премьера состоится в 2018 году.

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