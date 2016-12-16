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«Охотники на троллей» — ролик о создании

Совместный проект DreamWorks Animation и Netflix «Охотники на троллей» за авторством Гильермо дель Торо выйдет 23 декабря.

События фэнтезийной саги разворачиваются в предместьях Аркадии, где живут обычный подросток Джим и два его лучших друга. Однажды ребята узнают, что под их родным городом есть мир воюющих между собой троллей, куда они вскорости и попадают.

Роли озвучивают Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Чарли Сэкстон и другие.

Марк Гуггенхайм («Вспомни, что будет») и Кристина Стейнберг («Хранители снов») выступают исполнительными продюсерами мультсериала.

 
 
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