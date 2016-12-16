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«Хитрый Пит» — трейлер

Свершилось! Amazon утвердил дату премьеры первого сезона «Хитрого Пита» с Джованни Рибизи в главной роли. Сериал стартует 13 января.

За это время в жизни проекта успели произойти кое-какие перемены: на смену шоураннеру Дэвиду Шору («Доктор Хаус») пришёл Грэм Йост («Братья по оружию», «Правосудие»), и в результате наметившаяся в пилоте атмосфера лёгкого процедурала может сгуститься до настоящей криминальной драмы с горизонтальным сюжетом.

Первоначально разработкой идеи и съёмками пилота занимался CBS, но потом от проекта отказался; Amazon перехватил «Хитрого Пита» у конкурентов, переснял пилот и выставил его на зрительское голосование. Новичок получил у публики крайне тёплый приём и отхватил заказ на первый сезон прошлой осенью. Из-за смены шоураннера съёмочный процесс перенесли на более поздний срок, а значит, Йост перенял эстафету у Шора в самый нужный момент — на этапе подготовки к съёмкам.

Это история о мошеннике Мариусе (Джованни Рибизи), который, выйдя из тюрьмы, присваивает личность оставшегося сидеть сокамерника по имени Пит. Так главный герой пытается порвать с криминальным прошлым. Под новой личиной он вливается в семью Пита и становится частью фамильного бизнеса, сделавшись агентом по розыску скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса так просто его не отпустит.

Помимо Рибизи в сериале играют Марго Мартиндейл, Марин Айрлэнд, Питер Герети, Либэ Барер, Шейн Макрэй и соавтор оригинальной идеи Брайан Крэнстон.

 
 
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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