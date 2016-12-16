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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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Анонс аниме «Дайв»
Постеры аниме «Дайв»

В летнем сезоне блок Noitamina порадует всех любителей (хотя скорее любительниц) «Воли» сериалом «Дайв» (DIVE!!) — экранизацией одноимённой четырёхтомной серии романов про, внезапно, дайверский клуб.

Клуб дайвинга Мидзуки (КДМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер уговаривает инвесторов дать дайверам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КДМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.

Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана») озвучит Томоки Сакаи, одного из членов КДМ.

Авторы
Режиссёр Каору Судзуки «Пупипо»
Сценарист Тоуко Мачида «Эндрайд», «Хаматора», «Слёзы Тиары»
Автор оригинального дизайна персонажей Судзухито Ясуда «Дюрарара», «Квартет Сакуры»
Студия ZERO-G
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Дайв (DIVE!!)
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