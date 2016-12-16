Анонс аниме «Дайв»

В летнем сезоне блок Noitamina порадует всех любителей (хотя скорее любительниц) «Воли» сериалом «Дайв» (DIVE!!) — экранизацией одноимённой четырёхтомной серии романов про, внезапно, дайверский клуб.

Клуб дайвинга Мидзуки (КДМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер уговаривает инвесторов дать дайверам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КДМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.

Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана») озвучит Томоки Сакаи, одного из членов КДМ.