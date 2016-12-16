Новый трейлер Styx: Shards of Darkness — многообещающего фэнтезийного стелс-экшена от студии Cyanide и издательства Focus Home Interactive — пришёл к нам не один, а с парой небольших новостей.

Во-первых, дату выхода Styx: Shards of Darkness уточнили с «1 квартала 2017-го» до «марта 2017-го». Осталось всего ничего: выбрать конкретный день и обойтись без переносов. Впрочем, это касается только трейлера: Steam-страница игры уверенно заявляет, что дата выхода второй части приключений Стикса намечена конкретно на 14 марта. Даже не знаем, можно ли ей верить, но что есть — то есть.

Во-вторых, фанаты первой части и все те, кто верят разработчикам на слово по какой-то другой причине, могут оформить предзаказ на игру Styx: Shards of Darkness уже сейчас. Наградой им за это станут 10-процентная скидка и небольшое DLC, содержащее костюм и нож из Styx: Master of Shadows.