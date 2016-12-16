 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Премьеры фильмов 22 декабря 2016 года: «Пассажиры», «Ёлки» и другие Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» Создатель «Мистера Робота» превратит «Метрополис» в мини-сериал Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новый трейлер и дата выхода Styx: Shards of Darkness

Новый трейлер Styx: Shards of Darkness — многообещающего фэнтезийного стелс-экшена от студии Cyanide и издательства Focus Home Interactive — пришёл к нам не один, а с парой небольших новостей.

Во-первых, дату выхода Styx: Shards of Darkness уточнили с «1 квартала 2017-го» до «марта 2017-го». Осталось всего ничего: выбрать конкретный день и обойтись без переносов. Впрочем, это касается только трейлера: Steam-страница игры уверенно заявляет, что дата выхода второй части приключений Стикса намечена конкретно на 14 марта. Даже не знаем, можно ли ей верить, но что есть — то есть.

Во-вторых, фанаты первой части и все те, кто верят разработчикам на слово по какой-то другой причине, могут оформить предзаказ на игру Styx: Shards of Darkness уже сейчас. Наградой им за это станут 10-процентная скидка и небольшое DLC, содержащее костюм и нож из Styx: Master of Shadows.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Styx: Shards of Darkness (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 15 октября 2015 годаСтикс: Возвращение скрытного гоблина 9 июняТрейлер игры Styx: Shards of Darkness 6 октябряStyx: Shards of Darkness — показ геймплея

Похожие материалы

 
Стикс: Возвращение скрытного гоблина
 
Кадры из игры Styx: Shards of Darkness
 
Styx: Shards of Darkness — показ геймплея

Тоже интересно

 
Кино Бывший сотрудник компании Warner Bros. назвал фильм «Чудо-женщина» очередным мусором
 
Кино Первый отрывок из фильма «Защитники»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 41
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 34
 
Кино Рецензия на фильм «Прибытие»
 
Кино Для «Дредда 2» требуется звезда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика