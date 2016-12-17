Ace Combat 3 — один из худших примеров «адаптации» японской игры для западного рынка. В Японии Ace Combat 3: Electrosphere была масштабным футуристическим двухдисковым эпиком с анимированными заставками, рядом развилок, пятью концовками и 52 миссиями. Но при транспортировке на Запад игру пару раз ударили об стену, выбив из неё 16 уровней и все заставки с сюжетом. Потому что кому нужен сценарий в летательных экшенах? Давайте ещё из Wing Commander заставки вырежем, пока скальпель не убрали...

Эта вселенская несправедливость продолжалась 16 лет. Но теперь Bandai Namco наконец-то взялась за ум и... шутка. Естественно, издатели полную версию Ace Combat 3: Electrosphere так на Западе и не выпустили. Но что не делают авторы, то рано или поздно делают фанаты. И поклонники Ace Combat из группы Project Nemo наконец-то закончили перевод игры на английский язык.

Скачать его можно здесь. Перевод надо ставить на образы оригинальных японских дисков в формате bin+cue (где их брать, мы вам подсказать не можем, но смутно подозреваем, что в названии подходящего места будут такие буквосочетания, как «emu» и «paradise»).

Своевременный релиз, если подумать: общение с настоящей Ace Combat 3: Electrosphere может воскресить интерес публики к серии и подготовить её к выходящей в 2017 году Ace Combat 7 — новой части серии, возвращающей к работе сценариста популярных Ace Combat 4 и 5.