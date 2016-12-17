В своё время команда увлечённых фанатов собиралась сделать ремейк Resident Evil 2 на движке Unreal Engine 4, но когда Capcom объявила о создании официального ремейка, любительский проект предсказуемо отправился на тот свет... только чтобы восстать из мёртвых под другим именем.

Теперь Invader Studios работает над собственной инди-игрой, лишь «вдохновлённой» франчайзом от Capcom. Называется её экшен-хоррор Daymare: 1998. Анонс проекта состоялся довольно давно, но нынче появился достойный повод о нём написать: авторы опубликовали первое геймплейное видео.

В создании Daymare: 1998 участвует дизайнер монстров из Resident Evil: Code: Veronica и Resident Evil 0. В начале следующего года Invader Studios отправится на «Кикстартер» — искать у фанатов финансовую поддержку. И учитывая, что об официальном ремейке Resident Evil 2 пока ничего не слышно, у этого любительского духовного наследника есть все шансы на успех.