Создатель психологического триллера «Мистер Робот» Сэм Эсмейл и Anonymous Content возьмутся за ещё один совместный проект — мини-сериал «Метрополис». Студия Universal Cable Productions продюсирует задумку.

Источники портала The Hollywood Reporter сообщают, что к производству планируется приступить через два-три года, не раньше. Предполагается, что к тому времени Эсмейл освободится от работы над «Мистером Роботом», которого собирается растянуть на четыре-пять сезонов.

В основу многосерийного проекта лёг одноимённый научно-фантастический фильм Фрица Ланга 1927 года. События антиутопии разворачиваются в мире будущего. Разделённым надвое громадным мегаполисом правят богачи — обитатели роскошных вилл и небоскрёбов, а в промышленных подземельях Метрополиса влачат жалкое существование рабочие, волею «хозяев жизни» превратившиеся в придатки гигантских машин. Рискнув всем, двое влюблённых, выросших по разные стороны этой социальной пропасти, решают бросить вызов системе и сокрушить её.

Сэм Эсмейл и Чед Гамильтон выступают исполнительными продюсерами проекта. По слухам, UCP готова выделить по 10 млн долларов на съёмки каждого эпизода, количество коих в мини-сериале пока не установлено. Есть вероятность, что «Метрополис» осядет там же, где и «Мистер Робот», — на кабельном канале USA.