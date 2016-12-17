ABC готовит летний мистический триллер

Телеканал ABC в обход пилотной стадии заказал съёмки 10-серийного мистического триллера «Посередине». Премьера запланирована на летнее межсезонье следующего года.

В центре истории — Лора Прайс, таинственным образом предвидящая убийство своей дочери Серены. Женщина понятия не имеет, кто совершит преступление и почему, но она совершенно точно знает, когда, где и как Серена расстанется с жизнью. Однако все её попытки уберечь дочь от грядущей катастрофы терпят неудачу, и судьба Серены, которая, кажется, предопределена, неумолимо приближает её к трагическому финалу.

Исполнительным продюсером и сценаристом выступает Стивен Толкин («Легенда об Искателе», «Восприятие»). Производством займётся канадская компания Thunderbird Entertainment. Съёмки будут проходить в Ванкувере.