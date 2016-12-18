Сборы фильмов в США за пятницу, 16 декабря

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
-
1Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story$ 71,14157$ 71,1
-
2Моана
Moana$ 3,0−27,7%3587$ 153,2
-
3Новогодний корпоратив
Office Christmas Party$ 2,6−60,0%3210$ 25,7
-
4Призрачная красота
Collateral Beauty$ 2,43028$ 2,4
-
5Фантастические твари и где они обитают
Fantastic Beasts and Where to Find Them$ 1,4−51,4%3036$ 204,0
-
6Ла-Ла Ленд
La La Land$ 1,4+354,4%200$ 2,6
-
7Манчестер у моря
Manchester by the Sea$ 1,3+39,3%1208$ 11,1
-
8Прибытие
Arrival$ 0,8−48,6%2157$ 84,5
-
9Доктор Стрэндж
Doctor Strange$ 0,6−53,3%1930$ 224,6
-
10Под покровом ночи
Nocturnal Animals$ 0,4−62,2%1246$ 7,8
«Изгой-один» взял бодрый старт и за пятницу заставил публику расстаться с $ 71 млн. В студии Disney осторожно предполагают, что после первых выходных в их коллективном кармане окажется сумма от $ 143 до $ 150 млн; оптимисты уверены, что сборы перешагнут отметку $ 155 млн. Ориентировочный бюджет фильма — $ 200 млн.
При любом раскладе это всё равно второй лучший показатель в декабре. Разумеется, после «Пробуждения Силы».
В $ 71 млн вошли $ 29 млн ночных показов с четверга на пятницу — между прочим, лучший показатель 2016 года. Ранее рекорд принадлежал «Бэтмену против Супермена» — $ 28 млн (за мартовские выходные экранизация комиксов DC заработала $ 166 млн). Сколько уже можно притеснять расширенную киновселенную DC, а?
Середина декабря никогда не славилась большими уловами в бокс-офисе по причине зрительской отвлечённости на рождественские праздники. Но «Пробуждение Силы» год назад начхало на традиции, как заправский бунтарь. Теперь у новых «Звёздных войн» свои правила, хотя «Изгой-один» никогда не рассчитывал на сборы прошлогоднего перезапуска.
Уиллу Смиту 2016 год запомнится как дерьмовое время, когда в широкий прокат вышел его самый неудачный в кассовом смысле фильм — драма «Призрачная красота». К слову, критика не радует, хотя зрители ставят оценку A-. В пятницу кино заработало $ 2,4 млн и вряд ли соберёт за первые три дня больше $ 8 млн. Студия Warner Bros. надеется, что женская аудитория станет менее загруженной на праздниках и побежит смотреть на страдающего Смита. А мы уверены, что низкие сборы уже вызвали хорошую порцию страданий (и платить за неё не обязательно).