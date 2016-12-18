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Сборы фильмов в США за пятницу, 16 декабря

«Изгой-один» взял бодрый старт и за пятницу заставил публику расстаться с $ 71 млн. В студии Disney осторожно предполагают, что после первых выходных в их коллективном кармане окажется сумма от $ 143 до $ 150 млн; оптимисты уверены, что сборы перешагнут отметку $ 155 млн. Ориентировочный бюджет фильма — $ 200 млн.

При любом раскладе это всё равно второй лучший показатель в декабре. Разумеется, после «Пробуждения Силы».

В $ 71 млн вошли $ 29 млн ночных показов с четверга на пятницу — между прочим, лучший показатель 2016 года. Ранее рекорд принадлежал «Бэтмену против Супермена» — $ 28 млн (за мартовские выходные экранизация комиксов DC заработала $ 166 млн). Сколько уже можно притеснять расширенную киновселенную DC, а?

Середина декабря никогда не славилась большими уловами в бокс-офисе по причине зрительской отвлечённости на рождественские праздники. Но «Пробуждение Силы» год назад начхало на традиции, как заправский бунтарь. Теперь у новых «Звёздных войн» свои правила, хотя «Изгой-один» никогда не рассчитывал на сборы прошлогоднего перезапуска.

Уиллу Смиту 2016 год запомнится как дерьмовое время, когда в широкий прокат вышел его самый неудачный в кассовом смысле фильм — драма «Призрачная красота». К слову, критика не радует, хотя зрители ставят оценку A-. В пятницу кино заработало $ 2,4 млн и вряд ли соберёт за первые три дня больше $ 8 млн. Студия Warner Bros. надеется, что женская аудитория станет менее загруженной на праздниках и побежит смотреть на страдающего Смита. А мы уверены, что низкие сборы уже вызвали хорошую порцию страданий (и платить за неё не обязательно).

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Бокс-офис

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