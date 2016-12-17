Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix — второй тизер

Square Enix выпустила маленький, но эпичный тизер сборника Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix, собирающего большую часть игр франчайза в одном месте — на PS4.

К слову, за прошедшее с момента анонса время было подтверждено, что все игры в сборнике будут работать в Full-HD при 60fps. Не то чтобы мы сильно сомневались, но всё-таки приятно узнать наверняка.

Дата выхода Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix пока не изменилась: 31 марта 2017 года (для Европы). И да, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, хронологически следующая за сборником, всё ещё выходит раньше. Потому что эта серия живёт за счёт странностей, вот почему.