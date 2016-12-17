 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 139: Штурмовая меткость Две рецензии и отзывы на фильм «Пассажиры» Дэвид Тьюлис сыграет в третьем сезоне «Фарго» «Призрак в доспехах» — международный трейлер Объявлена главная героиня сериала «Звёздный путь: Дискавери»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
5

Демонстрация игры по «Пятнице, 13-е»

Небольшая напоминалка для тех, кто не любит тыкать по старым новостям ради понимания новых. В октябре 2015 года на «Кикстартере» прошли сборы средств на создание игры по «Пятнице, 13-е». Изначально авторы хотели создать проект, всего лишь вдохновлённый серией слэшеров о неубиваемом Джейсоне, но в итоге владелец прав и автор «Пятницы, 13-е» связался с разработчиками игры и предложил поработать вместе. С такой-то поддержкой сборы без проблем перевалили за необходимую отметку, и студия Gun Media принялась за активную разработку Friday the 13th: The Game.

«Пятница, 13-е: Игра» должна была выйти ещё в этот Хэллоуин, но её отложили — как для дальнейшей полировки мультиплеера, так и для добавления какой-то одиночной кампании. Последнюю авторы пока не показали (но оно и немудрено — мультиплеер они планируют выпустить на несколько месяцев раньше сингла), зато в новом 17-минутном видео можно полюбоваться на асинхронный мультиплеер игры по «Пятнице, 13-е» во всей красе: с панической атмосферой, коллективной работой, глупыми ошибками и вездесущим культовым убийцей в маске.

 
 
5 Обсудить
Темы
 
Видео Friday the 13th: The Game (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 14 октября 2015 годаСетевая «Пятница, 13-е» 14 октябряCuphead и Friday the 13th: The Game отложены до следующего года 13 июняТрейлер с E3-2016 игры Friday the 13th: The Game

Похожие материалы

 
Сетевая «Пятница, 13-е»
 
Cuphead и Friday the 13th: The Game отложены до следующего года

Тоже интересно

 
Кино «Звёздные войны» угрожают «Аватару» — $ 813 миллионов за 9 дней
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 169: Делай бэп
 
E3-2015: Конференция Sony — отчёт и подкаст
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — трейлер
 
Аниме ЕВА-87
 
Кино Минутный телеролик фильма «Интерстеллар»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика