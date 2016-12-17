Небольшая напоминалка для тех, кто не любит тыкать по старым новостям ради понимания новых. В октябре 2015 года на «Кикстартере» прошли сборы средств на создание игры по «Пятнице, 13-е». Изначально авторы хотели создать проект, всего лишь вдохновлённый серией слэшеров о неубиваемом Джейсоне, но в итоге владелец прав и автор «Пятницы, 13-е» связался с разработчиками игры и предложил поработать вместе. С такой-то поддержкой сборы без проблем перевалили за необходимую отметку, и студия Gun Media принялась за активную разработку Friday the 13th: The Game.

«Пятница, 13-е: Игра» должна была выйти ещё в этот Хэллоуин, но её отложили — как для дальнейшей полировки мультиплеера, так и для добавления какой-то одиночной кампании. Последнюю авторы пока не показали (но оно и немудрено — мультиплеер они планируют выпустить на несколько месяцев раньше сингла), зато в новом 17-минутном видео можно полюбоваться на асинхронный мультиплеер игры по «Пятнице, 13-е» во всей красе: с панической атмосферой, коллективной работой, глупыми ошибками и вездесущим культовым убийцей в маске.