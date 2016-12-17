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«Предсказательница из Мейрочо» — трейлер

К касту сериала «Предсказательница из Мейрочо» (Urara Meirochō) присоединились Аи Каяно (Менма в «Этих цветах»), Аяка Сува (Токаку Адзума в «Загадке дьявола»), Юка Такакура (Маи Маимаки в «Хентайном принце и каменной кошке») и Хитоми Сасаки (Саэ в «Двух звёздах Оммёдзи»), которые сыграют Нину (старшая сестра Ноно и беспечная, но внимательная учительница главных героинь), Саку Ощуиму, Щиодзаву и ещё кого-то.

В городе под названием Мейрочо есть заведение, где учат на предсказательниц. Именно сюда со всей страны стекаются девушки, желающие стать элитными гадалками (таких называют «урара»). Среди них одинокая Чия, которую, впрочем, привела в город ещё и иная цель. Ученичество Чии начинается со знакомства с тремя подругами — искренней Кон, поклонницей западной культуры Коуме и скромной Ноно.

 
 
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Видео Предсказательница из Мейрочо (Urara Meirochō)
 15 мартаШкола гадалок 20 октябряАвторы аниме «Предсказательница из Мейрочо» 20 ноября«Предсказательница из Мейрочо» — сэйю

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