«ACCA: Надзорный департамент 13-го района» — трейлер

К касту аниме «ACCA: Надзорный департамент 13-го района» (ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka) присоединились Ая Судзаки (Мако в «Убей убийство») и Ватару Хатано (Мурасаки в «Хаматоре»), которые озвучат Эйдер (начальница подразделения АССА в Фамасе) и Гуруса (начальник подразделения АССА в Бардоне). Сериал стартует 10 января.

Королевство Дова, готовящееся к празднованию 99-летия монарха, разделено на тринадцать административных районов, внутри которых действует масса разнообразных государственным ведомств, находящихся в подчинении у одной гигантской организации под названием ACCA. Жан Отус — второй человек в надзорном департаменте. Основной офис департамента находится в столице, а в каждом из тринадцати районов действуют его представительства, состоящие из десяти человек каждое. Они отслеживают всю деятельность ACCA во всех уголках королевства и передают данные о региональных представительствах организации в центральный офис. Жан же часто ездит в командировки в регионы со внезапным проверками обстановки и контингента на местах.