A Hat in Time — трейлер третьей главы

Тяжко быть инди-разработчиком. Пока ты вкладываешь душу и годы трудов в вынужденно неспешное воскрешение какого-нибудь забытого игрового поджанра, всегда есть шанс, что за это же дело возьмутся профессионалы и используют свой многолетний опыт, дабы преуспеть куда быстрее.

Игра A Hat in Time должна была воскресить платформеры типа Banjo-Kazooie, но в итоге намеченный на 2014 год релиз всё сползал, сползал и досползался до того, что авторы самой Banjo-Kazooie основали независимую студию, собрали деньги на духовного наследника и уже готовы выпустить Yooka-Laylee 11 апреля. A Hat in Time тем временем до сих пор довольствуется зыбким «где-нибудь в 2017 году».