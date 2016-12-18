Новости сериалов — лучшее за неделю

- Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы — по количеству номинаций лидирует HBO.
- Второй сезон «Марко Поло» стал для сериала последним — Netflix посчитал проект убыточным.
- Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Папа» — безоговорочный фаворит среди многосерийных драм 2016 года.
- Соникуа Мартин-Грин сыграет главную роль в сериале «Звёздный путь: Дискавери» — CBS отыскал-таки подходящую актрису.
- Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу» — первая провальная попытка ничему их не научила.
- «Утиные истории» — знакомство с актёрами озвучивания — команда закадровых «утят» подобралась что надо.
- «ОА» — трейлер и постер — первый сезон «тёмной лошадки» от Netflix внезапно объявился в графике премьер и уже доступен пользователям сервиса.
- «Хитрый Пит» — трейлер — Amazon наконец-то объявил дату премьеры криминальной драмеди.
- WGN America решил участь «Салема», TV Land расправился с «Самозванцем» — оба проекта закрыты из-за низких рейтингов.
- Сериал о мире «Хроники убийцы короля» обрёл шоураннера — разработкой многосерийного фэнтези займётся сценарист «Библиотекарей».