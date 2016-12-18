Анонс аниме «Чёрный клевер»

Очередной эпический сёнен нашёл путь на телеэкраны: манга «Чёрный клевер» (Black Clover) заполучит телевизионную экранизацию от студии Pierrot, которая знает толк в бесконечных эпик-сёненах.

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!

27 ноября в рамках мероприятия Jump Special Anime Festa был показан специальный 27-минутный эпизод «Чёрного клевера» — экранизация первой главы манги. Правда, делала его другая студия — Xebec, так что с будущей телеэкранизацией он никак не соотносится. Асту и Юно озвучили Щун Хорие (Кадзума Хияма в «12 лет») и Сома Сайто (Кортео в «91 дне»), но в телеверсии, скорее всего, и сэйю будут другие. Эпизод появится на DVD 2 мая, в комплекте с 11-м томом манги, а пока можно посмотреть его трейлер: