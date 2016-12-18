Крис Лоуэлл и Алекс Рич сыграют в комедии про женский рестлинг от Netflix

Десятисерийная комедия Netflix о женской лиге рестлинга «G.L.O.W.» зачислила в свой кастинг-лист Криса Лоуэлла («Грейвз») и Алекса Рича («Настоящий детектив»). Прыгать по рингу в латексе мужики не будут — тут этой привилегии удостоены исключительно представительницы слабого пола.

На создание сериала авторов вдохновила реально существовавшая в 80-х женская лига рестлинга под названием Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.). В центре выдуманной истории — безработная актриса Рут (Элисон Бри) из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившаяся сниматься в сериале о женщинах-рестлерах.

Лоуэлл сыграет миллионера-плейбоя Себастьяна «Бэша» Ховарда, чья одержимость яркими постановочными боями побуждает его создать и профинансировать первое телешоу о богинях рестлинга. Ричу досталась роль Флориана — друга детства Бэша, который теперь служит у молодого богача дворецким.

Авторами сценария и шоураннерами выступают Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами проекта числятся соавторы комедийной драмы «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.