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Первоисточник: store.steampowered.com Прямая ссылка на новость:
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Поиграем на PC: демоверсия Resident Evil 7: Beginning Hour

Демоверсия Resident Evil 7 вышла на PC! Небольшая самостоятельная игрушка, явно вдохновлённая P.T. Хидео Кодзимы, долгое время служила эксклюзивом PS4, 10 дней назад добралась до Xbox One, ну а теперь поиграть в Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour могут все желающие.

Ну, как «все». Само собой, для запуска демоверсии Resident Evil 7 на PC вам потребуется «железо», удовлетворяющее хотя бы минимальным системным требованиям:

  • Intel Core i5-4460, 2.70GHz или AMD FX™-6300;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x с 2гб VRAM.

Пройти Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour однозначно стоит. И не только потому, что контента этой демоверсии не будет в самой Resident Evil 7, но и потому, что за её «правильное» прохождение полагается небольшая награда, которую позволят перенести в основную игру. Правда, выполнить необходимую череду манипуляций с уже легендарным пальцем манекена смогут лишь безумцы или люди, не стесняющиеся солюшенов, но на то оно и клон P.T.

P.S. Не удивляйтесь тому, что на PC Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour весит меньше, чем на PS4: VR-версия демки до сих пор остаётся эксклюзивом консоли Sony.

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Темы
 
Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

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