Как и новички прошлой недели, премьеры фильмов 22 декабря 2016 года не обойдутся без космических приключений — на этот раз, правда, сдобренных изрядной долей романтики. В ответе за фантастику «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом. А ещё в прокат выходят две крупные отечественные кинокартины, посвящённые Новому году, — «Ёлки 5» и «Дед Мороз. Битва магов». Блок малых премьер представляют «Гибби», «Найди меня, если сможешь», «Охотники» и «Рыба-мечта».

Большие премьеры 22 декабря 2016 года

Пассажиры Режиссёр Мортен Тильдум В ролях Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Джейми Соричелли, Индер Кумар Критиканство 51% Томаты 35% Metacritic 39%

«Пассажиры» находились в разработке так давно, что актуальными звёздами для главных ролей в те времена считались Киану Ривз и Рэйчел Макадамс. Или тогда из фильма не планировали сооружать рождественский блокбастер. Уже даже не помним — вот насколько давно это было.

Научно-фантастическую мелодраму сделали по старому голливудскому рецепту, целиком положившись на звёздные имена Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта. По сегодняшним меркам «Пассажиры» обречены на страшный провал, потому что не франчайз и не часть какой-нибудь расширенной вселенной. Остаётся верить, что замазанные по самые брови франчайзами и вселенными Лоуренс и Пратт справятся без посторонней помощи (и на всякий случай, пожалуйста, сделайте вид, что не знаете главный сюжетный поворот).

И похоже, действительно справятся, ведь обаяние, если оно уже есть, не профукаешь. Зато всех других элементов, судя по отзывам прессы, у «Пассажиров» нет. Кино определённо не смогло подобрать ключик к сердцам критиков; холодно просчитанный и предсказуемый сюжет, отсутствие души и слабый жанровый уклон — вот основные претензии к фильму. Но публика всё равно ждёт, потому что игнорировать Лоуренс и Пратта никак нельзя.

Ёлки 5 Режиссёр Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, Александр Котт, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро, Мария Лихачева В ролях Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров-мл.

Те самые ёлки! Не лохматые, а наполненные фальшивым позитивом и обвешанные неработающими игрушками. Правда, на сей раз всё как-то совсем лениво, нет даже «теории пяти рукопожатий» или сколько их там. Главные герои в «Ёлках 5» просто занимаются какими-то своими делами.

Боря спёр пингвина, Лыжник и Сноубордист всё ещё Лыжник и Сноубордист, Баба Маня осваивает интернет, Саша Спилберг и Дневник Хача застряли в лифте... Есть и другие сюжетные линии, которые должны наполнить зрительскую душу чем-то праздничным, потому что у всех людей бывает момент в жизни, когда необходимо стырить пингвина.

В такие времена начинаешь тихо ненавидеть Новый год и фильм «Реальная любовь» как главных виновников существования серии «Ёлки».

Дед Мороз. Битва магов Режиссёр Александр Войтинский В ролях Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алфёрова

Режиссёр-сценарист свежей кинофантазии на новогоднюю тему Александр Войтинский, видимо, посчитал, что сам по себе этот праздник недостаточно волшебный. Потому сюжет об исконной битве добра и зла заполонили маги всех возрастов, ёлки — накопители энергии, летающие огненные головастики и бог знает что ещё. Новый год — праздник большой и шумный, поэтому гулять так гулять.

И всё бы хорошо, ведь фольклорного материала для отечественного фэнтези у нас хоть отбавляй, талантливых актёров предостаточно, как и профессионалов по другую сторону камеры. Вот только неизбывное стремление равняться на Голливуд в который раз грозит сыграть с авторами злую шутку — судя по всему, они так сильно вдохновились «Хранителями снов», что ненароком переступили черту, за которой «Дед Мороз. Битва магов» начинает смахивать на их дурную копию. Во всяком случае, такое впечатление создаётся при просмотре трейлеров. Быть может, выйдя в прокат, фильм с лёгкостью докажет, что мы ошибаемся.

А пока грядущий новогодний эпик смахивает на искусственную ёлку — с виду красиво и аккуратно, но не радует по-настоящему. Может, и актёры это тоже чувствуют, раз торжественная речь Деда Мороза из роликов вызывает не восторг и трепет, а желание перекрестить экран.

Малые премьеры 22 декабря 2016 года

Гибби Режиссёр Фил Горн В ролях Кристал Манки, Шеннон Элизабет, Пейтон Мейер, Шелби Лион, Иса Пенарехо, Шон Патрик Флэнери, Вивика А. Фокс IMDb 6,0

Жизнь потеряла краски? Вокруг суета и тлен? Есть старый рецепт приободрения — «купи козу». Или посели у себя дома обезьяну, тоже заряд бодрости и охапка приключений гарантированы, вспомним детскую книжку про Веру и Анфису. В фильме, правда, не Вера и Анфиса, а Кэти и Гибби, но эффект схожий.

Обезьянотерапия не подразумевает покупку и последующую продажу животного. Достаточно просто быть с ним рядом. И греться в лучах его великолепия — ведь обезьянка Кристал, исполнившая роль Гибби, в отличие от своей напарницы-человека Шелби Лион является настоящей звездой: снимается в кино уже без малого 20 лет (с 1997 года), успела засветиться в «Докторе Дулитле», «Американском пироге», «Ночи в музее», «Мальчишнике 2», «Теории Большого взрыва», «Сообществе» и много где ещё.

Увы, 48 сантиметров опыта и животного обаяния — единственное сильное звено фильма. Трейлер выглядит так, будто зрителям хотят подсунуть шаблонный подростковый сериал 90-х годов; а на счету режиссёра Фила Горна до «Гибби» было лишь три фильма, причём последний из них вышел в далёком 2002 году.

Найди меня, если сможешь Режиссёр Зак Уидон В ролях Аннабелль Уоллис, Аарон Пол, Гаррет Диллахант, Захари Найтон, Джордана Ларги, Валери Тиан, Терри Чен Критиканство 50% Томаты 67% Metacritic 46% IMDb 5,8

Дальше среди премьеры фильмов 22 декабря — парад дебютантов. Зак Уидон годами писал сценарии для сериалов («Грань», «Саутленд», «Замри и гори»), а снимать полнометражное кино ему ещё не доводилось. На пробу он сочинил и поставил криминальную драму про поиски возлюбленной-беглянки и суету вокруг фотоплёнки. Завязка звучит не шибко свежо, да и развитие сюжета, судя по ворчанию критиков, не блещет оригинальностью. Клише заметны даже по трейлеру: «Любовь может быть опасной» и всё такое. Критики ругаются на затянутость и сумбурность; хвалят — химию между персонажами (всё-таки упор здесь сделан на любовь, во флэшбеках раскрывается романтическая история героев от самого знакомства).

Теплее всего ленту приняли на «Томатах» — по рецензиям у неё 67% (6 свежих помидоров на 3 порченых). Холоднее всего — опять-таки на «Томатах»: зрители влепили 30%. Согласно отзывам, ключевая проблема фильма — сюжет, который вызывает множество вопросов. В плохом смысле. Зак Уидон — потомственный сценарист (внук Джона, сын Тома, младший брат Джосса и Джеда), и в отсутствии опыта его упрекнуть нельзя. Но проклятие первого блина — страшная сила.

Охотники Режиссёр Александр Селивёрстов В ролях Иван Забелин, Дарья Пугачева, Пётр Рыков, Сергей Дёшин, Олег Полянцев, Олег Коваленко, Ева Анри

Второй дебютант — наш соотечественник Александр Селивёрстов; ранее он снимал короткометражки, клипы, рекламу. А тут замахнулся на полный метр. Но для замаха понадобилась поддержка: в прошлом году авторы пришли на краудфандинг-площадку «Планета.ру», надеясь собрать 320 000 рублей на завершение производства и постпродакшен. Однако собрали лишь 6000. Их это не остановило — и теперь они наконец довели свой фильм до больших экранов. Правда, прокат будет идти в примерно 20 кинотеатрах (даже у «Найди меня, если сможешь» около 25), что делает «Охотников» самой маленькой премьерой недели.

Протагонист — городской романтик, который после расставания с любимой представляет себя и её в разных ролях и жанрах и начинает путать фантазию и реальность. Авторы обещают «безудержную фантазию», «фильм-паззл», «ураган непредсказуемых твистов». После просмотра трейлера верить им трудно.

Рыба-мечта Режиссёр Антон Бильжо В ролях Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте, Максим Виторган, Андрей Бильжо Критиканство 51%

Третий и последний дебютант — Антон Бильжо, выступивший режиссёром и одним из трёх сценаристов. Он тоже отправил фантазию в полёт (или в заплыв), снял «взрослую сказку» — причём не впервые: в короткометражках у него персонажи то язык собак понимали, то по небу летали.

Главные герои — корректор (йес! Наконец кто-то вывел на первый план такого бойца невидимого фронта) и нетипичная русалочка, у которой нет рыбьего хвоста, зато есть привычка ходить нагишом. Подобная привычка вкупе с пылкой влюблённостью в протагониста обеспечивает обилие эротических сцен. Но согласно фильму, работа и секс несовместны — герой переживает, что его хватает или на одно, или на другое, а не на всё сразу. Такая вот монозадачность.

Критики пеняют фильму на несмешные шутки, морализаторство, скомканность. Правда, к последней относятся снисходительно-сочувственно: мол, бюджет крохотный (фильм снимался без господдержки), с таким не развернёшься. В качестве приободрения говорят, что даже при ограниченных средствах качество съёмки вполне симпатичное. И радуются присутствию в фильме Андрея Бильжо (психиатра, карикатуриста, отца Антона Бильжо), пускай роль у него маленькая — он, что логично, играет врача. Увы, даже это не помогло фильму взлететь выше соседей — все малые премьеры нынешней недели синхронно оказались середнячками.