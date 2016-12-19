Вот и вышел первый тизер-трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049». Чертовски красивый и пока совершенно непонятный, но сейчас и не время понимать.

Действие сюжета разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Новый бегущий по лезвию — офицер полиции Лос-Анджелеса К (Райан Гослинг) — раскрывает старую тайну, которая может ввергнуть остатки общества в неимоверный хаос. Расследование К приводит его к Рику Декарду (Харрисон Форд) — бывшему бегущему по лезвию, пропавшему 30 лет назад.

Режиссирует кино Дени Вильнёв («Прибытие») под продюсерским присмотром Ридли Скотта — постановщика оригинального фильма.

Не ждите, что вам объяснят, был Декард репликантом или человеком на самом деле.

Кино выходит в октябре 2017 года.

И в дубляже: