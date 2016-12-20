Студия Disney зашла сегодня настолько далеко, насколько и не снилось другим киностудиям: за один год она сделала $ 7 млрд. Новый индустриальный рекорд (сюрприз!). «Изгой-один» взял на старте $ 290 млн, и этого оказалось достаточно (у студии уже были $ 2,7 млрд с домашнего рынка и $ 4,2 млрд с международного).

Разумеется, в победу вложились все: Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios и Marvel Studios. Ранее эти бренды студии Disney ещё ни разу не выступали единым фронтом за один календарный год.

Отметим кассовые достижения самых прибыльных проектов 2016 года:

«Звёздные войны: Пробуждение Силы», хоть и вышли в 2015-м, всё равно занесли $ 736 млн (из своих общих $ 2 млрд), которые фильм заработал в этом году. Не будем забывать про анимационную ленту «Моана»: она уже заработала $ 162,9 млн в североамериканском прокате и охватила всего 53% международного рынка.