Вуди Харрельсон снимет фильм одним планом и покажет его в прямом эфире

Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана 2») в качестве режиссёра потратит начало 2017 года на постановку фильма Lost in London. Это первое в мире кино, которое будет транслироваться в кинотеатры страны в прямом эфире.

Очень похоже на банальный показ театрального представления, но задумка Харрельсона намного амбициозней. Действие развернётся в четырнадцати разных локациях с участием тридцати персонажей. Кино будет сниматься одним планом и идти около 100 минут.

Харрельсон сам написал сценарий по мотивам реальной истории, когда он сломал пепельницу в лондонском такси, а потом провёл ночь в тюрьме. Но это будет комедия о поисках душевности (одна ночь в тюрьме — и вся душевность ваша).

В фильме снимутся Оуэн Уилсон и Уилли Нельсон.

Оператор Найджел Уиллоуби убедил Харрельсона снять Lost in London на одну камеру и без склеек.

Премьера намечена на 19 января 2017 года.