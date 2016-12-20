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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива»

Хотя новостей о третьем сезоне «Настоящего детектива» пока не поступало, слухи о возвращении проекта в эфир HBO не перестают циркулировать. Чаще остальных мучают расспросами Мэттью Макконахи, которого публика жаждет вновь увидеть в образе Растина Коула. К слову, несколько месяцев назад в беседе с тележурналистом Ричем Эйзеном Макконахи уже заявлял, что при возможности с удовольствием вернулся бы к роли детектива из полиции Луизианы.

Многое в этом вопросе зависит от создателя сериала Ника Пиццолатто. После оглушительного успеха первого сезона вышедший через год второй сезон получил смешанные отзывы критиков и зрителей. Тогдашний глава HBO Майкл Ломбардо взял вину на себя, покаявшись, что подгонял Пиццолатто со сценарием. В итоге проект заморозили, разработку третьего сезона «Настоящего детектива» отложили до лучших времён, что, впрочем, не мешает журналистам донимать Макконахи вопросами о перспективах возвращения к роли.

В свежем интервью ведущему The Rich Eisen Show актёр обмолвился о своём возможном появлении в третьем сезоне «Настоящего детектива»:

Со времён нашей последней беседы с тобой я слышу об этом постоянно. Мне говорят: «Вот ты сказал, мол, собираешься появиться в третьем сезоне. Когда он выйдет?» Но пока никаких подвижек нет. Я говорил на эту тему с Ником Пиццолатто, и он сказал, что решил немного отдохнуть от «Детектива».

Однако такое заявление не должно рушить все надежды, поскольку Макконахи тут же добавил:

С хорошим сценарием на руках не буду сомневаться ни секунды. Я определённо готов вернуться.

Ну а мы готовы ждать и надеяться как на хороший сценарий, так и на возвращение Растина Коула — желательно, конечно, на пару с Мартином Хартом.

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