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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Starz закрыл «Шоу Бланта» после второго сезона

Кабельный канал Starz решил не продлять многосерийную комедию «Шоу Бланта» с Патриком Стюартом в главной роли. Проект останется в рамках изначально заказанных двадцати серий, разделённых пополам на два сезона.

Причиной закрытия послужили низкие рейтинги — сериал так и не обзавёлся собственной аудиторией. Премьерный эпизод второго сезона привлёк к экранам всего 120 тысяч человек, из которых 51 тысяча пришлась на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Этот скромный результат составляет лишь 10% от аудитории «Чужестранки» и около 50% от аудитории «Эша против Зловещих мертвецов».

В центре истории — англичанин Уолтер Блант (Стюарт), отправившийся за океан покорять мир американского кабельного телевидения. Впрочем, ответственность, возлагаемая на него как ведущего авторского ночного телешоу, не мешает Бланту вести крайне насыщенную личную жизнь.

Создателем сериала выступил Джонатан Эймс, который вдобавок числился его исполнительным продюсером наравне с Сетом Макфарлейном («Гриффины»), Тристрамом Шапиро и Стефани Дэвис. Производством занималась компания Media Rights Capital.

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