Создатели «Мистера Робота» снимут триллер по бестселлеру

Производственные компании Anonymous Content (сериал «Мистер Робот») и Campanario Entertainment приобрели права на экранизацию романа Федерико Аксата Kill The Next One. Сценарист Крэйг Розенберг сразу же приступил к адаптации первоисточника.

Книга уже издана в 30 странах под другим названием — The Last Way Out. Какое заглавие больше приглянулось киношникам, ещё не известно.

Главный герой повествования — Тед Маккей — собирается пустить себе пулю в лоб, когда в дверь звонят и таинственный незнакомец предлагает протагонисту повременить с суицидом и совершить последний героический поступок, что позволит семье Теда не переживать его бессмысленную смерть (осмысленная, видимо, переживается легче). И очень скоро мистер Маккей оказывается в центре ужасающих игр с непредсказуемой развязкой.