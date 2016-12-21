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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели «Мистера Робота» снимут триллер по бестселлеру

Производственные компании Anonymous Content (сериал «Мистер Робот») и Campanario Entertainment приобрели права на экранизацию романа Федерико Аксата Kill The Next One. Сценарист Крэйг Розенберг сразу же приступил к адаптации первоисточника.

Книга уже издана в 30 странах под другим названием — The Last Way Out. Какое заглавие больше приглянулось киношникам, ещё не известно.

Главный герой повествования — Тед Маккей — собирается пустить себе пулю в лоб, когда в дверь звонят и таинственный незнакомец предлагает протагонисту повременить с суицидом и совершить последний героический поступок, что позволит семье Теда не переживать его бессмысленную смерть (осмысленная, видимо, переживается легче). И очень скоро мистер Маккей оказывается в центре ужасающих игр с непредсказуемой развязкой.

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 17 декабряСоздатель «Мистера Робота» превратит «Метрополис» в мини-сериал 22 октября«Маньяк» Кэри Фукунаги обзавёлся сценаристом 8 октября«Вечное сияние чистого разума» отправляется на телеэкраны 17 августа«Мистер Робот» продлён на третий сезон

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