Режиссёр фильма «Изгой-один» Гарет Эдвардс в интервью Empire Podcast рассказал, как студия Lucasfilm приятно удивила его на самой ранней стадии написания сценария. Если не боитесь спойлеров, то щёлкайте по кнопке «Подробности» и читайте Откровения Эдвардса:

Кажется, в самом начале была первая версия сценария, где они не умирали. Мы как-то решили, что нам не позволят убить всех главных героев, поэтому пытались придумать логично обоснованный хэппи-энд. А потом верхушка студии прочла сценарий и коллективно высказалась: «Они ведь все должны того-этого, да?» И мы сразу: «А можно, да?» Ей-богу, даже не предполагали, что нам такое позволят! Однако Кэти Кеннеди и все в Disney пришли к выводу, что в смерти главных героев есть смысл. Я всё время ждал, когда они передумают и дадут указание, мол, давайте снимем сцену, где Джин и Кассиан где-нибудь на другой планете и у них всё хорошо. Но — ничего подобного.

Что до вырезанных сцен, которые были в трейлерах, но не попали в фильм, то у Эдвардса на сей счёт есть другое объяснение: