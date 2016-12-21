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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены

Режиссёр фильма «Изгой-один» Гарет Эдвардс в интервью Empire Podcast рассказал, как студия Lucasfilm приятно удивила его на самой ранней стадии написания сценария. Если не боитесь спойлеров, то щёлкайте по кнопке «Подробности» и читайте Откровения Эдвардса:

Кажется, в самом начале была первая версия сценария, где они не умирали. Мы как-то решили, что нам не позволят убить всех главных героев, поэтому пытались придумать логично обоснованный хэппи-энд. А потом верхушка студии прочла сценарий и коллективно высказалась: «Они ведь все должны того-этого, да?» И мы сразу: «А можно, да?» Ей-богу, даже не предполагали, что нам такое позволят! Однако Кэти Кеннеди и все в Disney пришли к выводу, что в смерти главных героев есть смысл. Я всё время ждал, когда они передумают и дадут указание, мол, давайте снимем сцену, где Джин и Кассиан где-нибудь на другой планете и у них всё хорошо. Но — ничего подобного.

Что до вырезанных сцен, которые были в трейлерах, но не попали в фильм, то у Эдвардса на сей счёт есть другое объяснение:

Мы слегка переделывали третий акт, потому от некоторых фрагментов пришлось отказаться. Но маркетологам эти кадры запали в душу, и они ими воспользовались для рекламных материалов. Таковы уж маркетологи — берут лучшее из того, что готово. Да, эти кадры не попали в кино, но их дух мы сохранили.

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Изгой-один. Звёздные войны: Истории
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Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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