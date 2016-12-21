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Слух: закрыта не анонсированная игра по «Отряду самоубийц»

В своё время Batman: Arkham Origins активно намекала (а Batman: Arkham Origins Blackgate ей вторила), что в ближайшем будущем «Аркхэм»-франчайз будет расширен за счёт игры по «Отряду самоубийц» (для PC и главных консолей, само собой, а не какой-нибудь мобильной мелочи). Предполагалось, что именно её разработкой занималась изрядная часть студии Warner Bros. Montreal, породившей Arkham Origins.

Ну, вроде как не судьба. Если верить источникам сайта Kotaku, игра «Отряд самоубийц» была отменена после нескольких лет разработки из-за недостаточно высокого уровня исполнения. Warner Bros. Montreal при этом потеряла нескольких своих руководителей, а новым главой студии стал Стефан Рой — покинувший Eidos Montreal продюсер Deus Ex: Mankind Divided.

Что до дальнейших планов Warner Bros. Montreal, то теперь команда сосредоточила всё внимание на втором своём крупном проекте, у которого пока есть-таки шансы добраться до релиза, — игре про Дэмиена Уэйна (сына Бэтмена). А может, и нет: слухи на то и слухи, чтобы относиться к ним с осторожностью.

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Batman. Летопись Аркхема (PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U)

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