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Непростые для Crytek времена продолжаются

Бедное издательство Crytek всё никак не может устаканиться. Собственно, проблема как раз в слове «издательство»: когда компания Crytek делала игры и не отсвечивала, ей жилось вполне неплохо, но расширение и скупка чужих студий вскоре стали поводом вспоминать поговорку «Лучшее — враг хорошего». Деньги куда-то делись, студии начали закрываться... Но хотя проблемы начались ещё пару лет назад, основной удар случился только теперь: компания Crytek закрыла разом пять своих студий в разных точках земного шара. Собственно, на плаву остались только две: центральный штаб во Франкфурте и команда из Киева, ответственная за создание и поддержание условно-бесплатного шутера Warface.

Звучит всё это довольно мрачно (особенно для работников закрытых студий), но в итоге случившееся может пойти нам, конечным пользователям, на пользу. Вроде как теперь, когда весь «жир» срезан, Crytek планирует вернуться к истокам и заняться тем, что студии всегда удавалось, — «созданием высококлассных движков и инновационных игр».

Посмотрим, что из этого выйдет.

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