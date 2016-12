Уже год прошёл с того момента, как мы узнали, что крутая серия jRPG The Legend of Heroes продолжится релизом игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III. Теперь же выяснилось, что хотя прошлые две части выходили на PS3 и PS Vita, новинка станет эксклюзивом для куда более популярной в наше время PS4.

Предполагается, что японский релиз игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III состоится осенью 2017 года. На Западе её выход пока не анонсирован, но не стоит паниковать: за последнее время XSEED Games издала или хотя бы анонсировала английские версии всех основных игр серии, так что и Trails of Cold Steel III почти наверняка ждёт та же участь.