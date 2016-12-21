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Игра Trails of Cold Steel III станет эксклюзивом PS4

Уже год прошёл с того момента, как мы узнали, что крутая серия jRPG The Legend of Heroes продолжится релизом игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III. Теперь же выяснилось, что хотя прошлые две части выходили на PS3 и PS Vita, новинка станет эксклюзивом для куда более популярной в наше время PS4.

Предполагается, что японский релиз игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III состоится осенью 2017 года. На Западе её выход пока не анонсирован, но не стоит паниковать: за последнее время XSEED Games издала или хотя бы анонсировала английские версии всех основных игр серии, так что и Trails of Cold Steel III почти наверняка ждёт та же участь.

6
Кадры из игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
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The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PlayStation 4)
 6 сентября 2013 годаВездесущий сиквел Trails in the Sky 6 июня 2015 годаДилогия The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel идёт на Запад 24 октября 2015 годаОбъявлена дата выхода игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Second Chapter 19 декабря 2015 годаТрейлер игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

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