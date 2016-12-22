Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуск 4: Сарикалити и Звуковой агрессор

Ожидание видеоверсии 200-го выпуска «Лазер-шоу „Три дебила“» можно скрасить лишь одним способом — прослушиванием лучших моментов из выпусков за ноябрь!

На этот раз Антон Лем сделал куда более длинную версию — почти на 40 минут. По просьбам многих читателей между разными отрывками мы сделали короткую паузу, чтобы разделить наши, с позволения сказать, шутки. Слушайте, высказывайте своё мнение о нововведениях.

И конечно же, делитесь в комментариях идеями насчёт лучших моментов декабря. Желательно — с указанием номера подкаста и по возможности даже тайминга. Обещаем прислушаться.