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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Студия Lucasfilm выпустит новую версию «Звёздных войн» в 4K

Только Гарет Эдвардс — режиссёр «Изгоя-один» — продолжает вещать в эфире. В новом интервью он рассказал, что студия Lucasfilm завершила реставрацию новой версии «Звёздных войн» в 4K:

Когда мы были в Сан-Франциско в офисе Lucasfilm, наш руководитель Джон Нолл сказал, что они буквально сегодня закончили реставрацию «Новой надежды» в 4K. Он предложил остаться и посмотреть, разумеется, мы — я, сценарист и другой отвечающий за сюжет персонал — согласились. Все сели, приготовились делать заметки. Сам-то я смотрел «Новую надежду» сотню раз; вот показался логотип Fox, поползли титры, заиграла музыка. Не успели мы собраться с мыслями, а кино уже кончилось. Вот дерьмо, никто ничего так и не записал. Этот фильм моментально превращает тебя в ребёнка, просто тупо сидеть и спокойно анализировать совсем не получается.

Эдвардс не уточнил, какую именно версию «Звёздных войн» они смотрели — оригинальную или уже дополненную Джорджем Лукасом. Также сложно сказать, как будет выглядеть дистрибуция «Эпизода IV», ведь, когда Disney приобрёл Lucasfilm за четыре миллиарда долларов, права на выпуск «Новой надежды» остались у 20th Century Fox навсегда.

В 2017 году четвёртый эпизод отмечает 40-летний юбилей, так что 4K издание будет хорошим подарком для поклонников (конечно, за их счет).

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Темы
 
Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда

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