Мы уже пару раз упоминали, что в России вводят «налог на Google», — но что именно он собой представляет и как повлияет на игроков? Точнее, в том или ином виде он затронет практически весь продающийся в России цифровой контент, включая фильмы, сериалы, музыку и софт, но разберем мы его на примере игр. Тем более что повод есть: своими планами в свете «налога на Google» в России поделились Sony и несколько других издателей.

Закон, который вводит так называемый «налог на Google», начнёт действовать с 1 января 2017 года. Он обяжет зарубежные компании, которые распространяют контент через интернет для российских пользователей, платить налог на добавленную стоимость в размере 18%. Сразу возникает вопрос: из чьего кармана будут идти эти деньги? Согласятся корпорации выплачивать налог из своей прибыли или же переложат бремя пополнения казны на покупателей?

Ответ, как выясняется, сильно зависит от конкретного издателя. Sony, например, отыгрываться на игроках не планирует и вообще напоминает, что расценки в PlayStation Network всегда приравнивались к ценникам на физические копии, традиционный НДС с которых компания давно выплачивает на общих основаниях. Так что вновь повышать стоимость было бы странно. В Nintendo же во все эти сложности вникать не стали: издатель банально и заблаговременно ввёл свой «налог на налог на Google», из-за чего многие его картриджи теперь дешевле цифровых версий.

Вот вам несколько примеров:

Super Mario Maker for Nintendo 3DS: 2499 руб. за картридж, 2799 руб. в цифре;

Pokemon Sun and Moon: 2999 руб. за картридж, 3149 руб. в цифре;

Animal Crossing: New Leaf — Welcome amiibo: 2499 руб. за картридж, 2799 руб. в цифре;

Rhythm Paradise Megamix: 1799 руб. за картридж, 2099 руб. в цифре;

Mario Party: Star Rush: 2499 руб. за картридж, 2799 руб. в цифре.

Справедливости ради стоит отметить, что та же Hyrule Warriors: Legends стоит 2999 руб. на картридже и всего 2799 руб. в цифровом виде; но среди поздних релизов, кажется, нет ни единого случая, когда покупка виртуальных нолей и единиц не оказалась бы дороже приобретения «живого» картриджа. «Налог на Google»? Налог на воздух!

Что до самой Google, то невольная «виновница торжества» автоматически поднимет цены для всех игр, в стоимость которых налог раньше включён не был. Разработчики смогут при желании скорректировать цены до прежних значений, но многие ли захотят этим заниматься — большой вопрос. Также «письма счастья» получили платные подписчики «Play Музыки» и других сервисов Google — для них с 1 января расценки вырастут на 18% точно и бесповоротно.

К решению не поднимать цены из-за «налога на Google» присоединились Wargaming.net и Blizzard. Последняя компания уточнила, что если и надумает переписать ценники, то пользователи узнают об этом заранее, а не в последний момент. Что произойдет 1 января с цифровыми прилавками App Store, Xbox Live, Steam, Origin и uPlay — пока толком не ясно, но если владельцы площадок всё же ответят на наши запросы, новость будет дополнена.

Дмитрий Лазарев — PR-менеджер «PlayStation Россия» — уточнил, что рано или поздно цены в PlayStation Network всё равно могут измениться, но произойдёт это не по вине «налога на Google», а из-за курса рубля к евро. Дескать, базовый ценник в 70 евро — это несколько дороже, чем нынешние 4000 рублей в PSN. Пока что российскому отделению Sony удаётся удерживать стоимость игр в привычных рамках, но гарантировать это в долгосрочной перспективе компания не может.

Словом, не экономьте на рождественских распродажах и запасайтесь впрок — дальше будет только хуже. С наступающим!