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Сборы фильмов в России за четверг, 22 декабря

Вот как вы полагаете, поймёт ли продюсер Тимур Бекмамбетов намёк? Мы думаем, что, конечно, поймёт. И следующие «Ёлки» будут «Ёлки космические», потому что научная фантастика сейчас в моде. А значит, нужно как-то менять «ёлочную» модель, раз возвращение к корням (корням! Смекаете?) не оправдывается в плане сборов, хотя бы на этапе первого уик-энда.

Несложно заметить, что две новинки бесцеремонно спихнули «Изгоя-один» на третье место. Этакий конфуз случился на второй неделе; понятное дело, «Пробуждение Силы» не допустило такого с собой обращения. Но на то фильм и номерной эпизод.

«Пассажиры» хватанули за первый день $ 700 тысяч, что наверняка приведёт к $ 4,5 млн за выходные. Статистика показывает, что научная фантастика собирала у нас и побольше. Возьмём, к примеру, «Марсианина» — первый урожай принёс ему $ 8,1 млн. Или «Интерстеллар» — $ 8,6 млн. Для исполнителей главных ролей — Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс — «Пассажиры» тоже не обернулись личными рекордами. Когда ты играешь в таких известных франчайзах, как «Люди Икс» или «Мир Юрского периода», сборы обычно намного лучше. Впрочем, «Марсианин» и «Интерстеллар» нисколечко не бренды.

«Ёлки 5» (и это замечательно) выступили хуже всех фильмов серии (даже хуже «Ёлок 1914», и мы, ясен пень, не считаем «Ёлки лохматые»). Под конец уик-энда создатели найдут под своей ёлкой что-то около $ 3 млн. Надо отметить, что в пятницу в широкий прокат выйдет семейный приключенческий фильм «Дед Мороз: Битва Магов». Отечественная фэнтезятина целится в ту же самую аудиторию, что и «Ёлки 5», и выглядит привлекательнее, сказочнее и бодрее.

Разумеется, долгие новогодние праздники позволят «Ёлкам 5» разжиться за счёт непритязательных (пьяных в сосиску) зрителей, но франчайз явно всем надоел (давно, блин, пора).

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