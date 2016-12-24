 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Ваззап, мы ищем таланты 2: вакансии на КГ Две рецензии и отзывы на фильм «Пассажиры» «Чужой: Завет» — первый кадр и постеры Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» Подкаст на колёсах. «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:
29

Ваззап, мы ищем таланты 2

Лет шесть назад Всеяредакция уже успешно зазывала в свои ряды новых авторов — тогда на «КГ» пришло немало замечательных людей, написавших сотни, если не миллионы отличных текстов. И хотя набор мы никогда формально не прекращали, настало время опять его форсировать. Будем краткими: «КГ-Портал» вновь ищет таланты!

Наши главные цели — встряхнуть и наполнить интересным содержанием подразделы «КГ», посвящённые сериалам, играм и аниме. Для этого нам требуются:

  • новостники для анимешного, игрового и сериального разделов;
  • рецензенты игр и фильмов;
  • желающие писать эпизодники и рецензии на аниме и сериалы;
  • авторы больших статей на аниме-тематику (про франчайзы, жанры, тренды, продажи, студии, мангу, ранобе, фэндом и так далее);
  • анимешники с собственными идеями по поводу рубрик и форматов для аниме-раздела, готовые самостоятельно воплощать их в жизнь;
  • редактор видеоподкастов в аниме-раздел.

Этими позициями список не исчерпывается. Если вам придёт в голову то, что будет интересно читателям и положительно скажется на посещаемости «КГ», — смело предлагайте, мы вас выслушаем.

Минимальные требования ко всем будущим коллегам: грамотность, чувство юмора, знание предмета и умение регулярно и интересно писать на выбранную тему.

Новостникам необходим базовый английский на уровне «прочесть-понять» (для аниме-новостей желателен столь же базовый японский).

Рецензентам важно обладать собственным мнением и способностью внятно и аргументированно его излагать. А также — заинтересованностью именно в новых сериалах и аниме (написание ретро-эпизодников и рецензий на «старьё» обсуждаемо).

Для авторов статей в аниме-раздел в приоритете глубокое и обширное (далеко за пределами русской «Википедии») знание выбранной темы. Или желание и умение это знание обрести, а затем преобразовать в интересный текст.

• • •

Теперь о том, что мы можем предложить вам взамен. Во-первых, многотысячную армию наших читателей в качестве суровой, но справедливой аудитории. Во-вторых, ценный опыт работы в сравнительно вменяемом коллективе лучшего информационно-развлекательного портала вселенной. В-третьих, возможность прокачать свои писательские навыки под руководством не самых плохих на свете редакторов, научиться адекватно воспринимать критику и проверить свои стрессоустойчивость и обучаемость в боевых условиях.

В-четвёртых (и это ключевое отличие от всех предыдущих наборов), теперь мы готовы платить своим авторам. Не астрономические суммы (мы всё же компактный коллектив единомышленников, а не глянец с пяти- и шестизначными зарплатами), но стабильно и регулярно. А где будет неуместна оплата — там всегда есть ревью-коды на новые игры, а также пропуски на московские премьеры и пресс-показы.

• • •

Если вас всё устраивает, напишите нам на kg.wanted@gmail.com несколько слов о себе, ваших зарплатных ожиданиях, плюс приложите примеры своих текстов (резюме слать не нужно). В теме письма не забудьте указать, какая из позиций вас заинтересовала.

Ждём и надеемся, ваша Всеяредакция

29 Обсудить

Тоже интересно

 
«Нелюди» Кевина Файги и «Мстители: Война бесконечности» Джо Руссо
 
Отрывок из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
PEZ-дец
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 83: Кадры против Fallout 4
 
Игры Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Вся правда о Дэдпуле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
G2A проводит предновогоднюю раздачу игр и подарочных карт Обзор Batman: The Telltale Series - Episode 5: City of Light Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue - Square Enix поделилась новой информацией о сборнике Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto - новые скриншоты сражения с Момошики Voodoo Vince: Remastered - 8 минут геймплея ремастера эксклюзива оригинального Xbox
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика