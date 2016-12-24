Лет шесть назад Всеяредакция уже успешно зазывала в свои ряды новых авторов — тогда на «КГ» пришло немало замечательных людей, написавших сотни, если не миллионы отличных текстов. И хотя набор мы никогда формально не прекращали, настало время опять его форсировать. Будем краткими: «КГ-Портал» вновь ищет таланты!

Наши главные цели — встряхнуть и наполнить интересным содержанием подразделы «КГ», посвящённые сериалам, играм и аниме. Для этого нам требуются:

новостники для анимешного, игрового и сериального разделов;

рецензенты игр и фильмов;

желающие писать эпизодники и рецензии на аниме и сериалы;

авторы больших статей на аниме-тематику (про франчайзы, жанры, тренды, продажи, студии, мангу, ранобе, фэндом и так далее);

анимешники с собственными идеями по поводу рубрик и форматов для аниме-раздела, готовые самостоятельно воплощать их в жизнь;

редактор видеоподкастов в аниме-раздел.

Этими позициями список не исчерпывается. Если вам придёт в голову то, что будет интересно читателям и положительно скажется на посещаемости «КГ», — смело предлагайте, мы вас выслушаем.

Минимальные требования ко всем будущим коллегам: грамотность, чувство юмора, знание предмета и умение регулярно и интересно писать на выбранную тему.

Новостникам необходим базовый английский на уровне «прочесть-понять» (для аниме-новостей желателен столь же базовый японский).

Рецензентам важно обладать собственным мнением и способностью внятно и аргументированно его излагать. А также — заинтересованностью именно в новых сериалах и аниме (написание ретро-эпизодников и рецензий на «старьё» обсуждаемо).

Для авторов статей в аниме-раздел в приоритете глубокое и обширное (далеко за пределами русской «Википедии») знание выбранной темы. Или желание и умение это знание обрести, а затем преобразовать в интересный текст.

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Теперь о том, что мы можем предложить вам взамен. Во-первых, многотысячную армию наших читателей в качестве суровой, но справедливой аудитории. Во-вторых, ценный опыт работы в сравнительно вменяемом коллективе лучшего информационно-развлекательного портала вселенной. В-третьих, возможность прокачать свои писательские навыки под руководством не самых плохих на свете редакторов, научиться адекватно воспринимать критику и проверить свои стрессоустойчивость и обучаемость в боевых условиях.

В-четвёртых (и это ключевое отличие от всех предыдущих наборов), теперь мы готовы платить своим авторам. Не астрономические суммы (мы всё же компактный коллектив единомышленников, а не глянец с пяти- и шестизначными зарплатами), но стабильно и регулярно. А где будет неуместна оплата — там всегда есть ревью-коды на новые игры, а также пропуски на московские премьеры и пресс-показы.

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Если вас всё устраивает, напишите нам на kg.wanted@gmail.com несколько слов о себе, ваших зарплатных ожиданиях, плюс приложите примеры своих текстов (резюме слать не нужно). В теме письма не забудьте указать, какая из позиций вас заинтересовала.

Ждём и надеемся, ваша Всеяредакция