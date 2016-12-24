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«Юный водитель» — кадры и комментарий режиссёра

Первые кадры из нового фильма режиссёра Эдгара Райта «Юный водитель» и комментарий главного постановщика:

Мне всегда хотелось снять экшен-фильм под мощным влиянием музыки. Все мои предыдущие картины сильно полагались на музыкальное оформление, и мне пришла в голову идея, как перейти на следующий уровень: просто придумать персонажа, который бы постоянно слушал музыку. Так и появился юный водитель, у которого составлен саундтрек на все случаи жизни, а занимается он преимущественно ограблением банков и скоростными погонями. В фильме около 35 песен — широко известные хиты и мало кому знакомые исполнители. Всё это отражает невероятно эклектичный вкус и склад характера протагониста.

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Кадры из фильма «Юный водитель»
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