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«Беседы с девушками-монстрами» — трейлер

Чудовища из легенд бродят среди нас. И правильно называть их «полулюдами». С тех пор как Тецуо Такахащи узнал о существовании полулюдов, он стал прямо-таки одержим ими. Так что когда он получил работу в старшей школе Щибасаки для таких вот девочек-монстров, он был счастлив сверх всякой меры. Однако его подопечные, среди которых неугомонная вампирша (любительница томатного сока), застенчивая безголовая дуллахан и снежная дева, помимо персональных сверхъестественных обстоятельств сталкиваются и со всеми теми трудностями, через которые проходят и обычные подростки-люди. Сможет ли незадачливый учитель управиться с целым классом потусторонних девочек-подростков? Особенно когда среди коллег есть настоящий суккуб?

 
 
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Видео Беседы с девушками-монстрами (Demi-chan wa Kataritai)

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