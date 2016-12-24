ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 5: Любимые режиссёры

Встречайте: технически аж пятый, но первый регулярный (ну, покуда позволит ваша поддержка на «Патреоне») спецвыпуск подкаста «ЕВА: Еженедельные вопли об аниме»!

Начали мы, не мелочась, с рассказа о любимых режиссёрах пятёрки подкастеров.