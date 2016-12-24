ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 5: Любимые режиссёры

Встречайте: технически аж пятый, но первый регулярный (ну, покуда позволит ваша поддержка на «Патреоне») спецвыпуск подкаста «ЕВА: Еженедельные вопли об аниме»!
Начали мы, не мелочась, с рассказа о любимых режиссёрах пятёрки подкастеров.
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Содержание
|02:26 —
|Цурумаки Кадзуя
|09:07 —
|Кацухиро Отомо
|15:58 —
|Сато Дай
|19:44 —
|Ямамото Саё
|24:02 —
|Режиссёрский статус Сато Дая
|27:35 —
|Акиюки Щимбо
|33:58 —
|Нищимура Дзюндзи
|46:42 —
|Хироюки Имаищи
|1:02:47 —
|Ёщиаки Кавадзири
|1:19:43 —
|Сэйдзи Кищи
|1:27:03 —
|Макото Синкай
|1:46:02 —
|Остальные любимые режиссёры
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