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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Плохие мамочки Кунис, Белл и Хан на Рождество

Производственная компания STX Entertainment анонсировала новый проект — «Рождество плохих мамочек» (A Bad Moms Christmas). Разумеется, очень плохие мамочки — Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан — вернутся в полном составе.

Также к станку возвратили режиссёров-сценаристов оригинального фильма — Джона Лукаса и Скотта Мура.

В «Рождестве плохих мамочек» по-прежнему недооценённые и перегруженные обязанностями персонажи Кунис, Белл и Хан должны пережить стресс самого светлого праздника в году и визит своих собственных матерей (очень плохие бабушки против сами-понимаете-кого).

Кино выйдет 3 ноября 2017 года. Новая часть восхваления института материнства позволит реализовать потрясающие возможности в области кастинга (так считают создатели франчайза).

«Очень плохие мамочки» вышли этом году и при бюджете в 20 миллионов долларов собрали по миру 180 миллионов. Ничего удивительного, что от счастья у STX Entertainment сорвало крышу напрочь. Разумеется, сразу же был анонсирован первый спин-офф — «Очень плохие папаши» (Bad Dads), эту хрень ждите 14 июля 2017 года.

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Рождество плохих мамочек
 11 октября«Очень плохие мамочки» и «Очень плохие папаши»

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