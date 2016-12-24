Телеовощи. Выпуск 143: Сказки! У-у-у! Утки! У-у-у!

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей» в аудиоформате! В том числе оригинальную запись подкаста без улучшений.
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:25 —
|Новости
|00:32:21 —
|Настоящие «Голодные игры» начнутся в Сибири
|00:38:17 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:06:35 —
|«ОА» — 1x01–02 (премьера)
|01:14:35 —
|«Ясновидец» — 1x05–07
|01:27:50 —
|«В четырёх стенах» — 1x08
|01:28:54 —
|«Люди» — 2x08 (финал сезона)
|01:53:17 —
|«Стрелок» — 1x06
|01:58:32 —
|«Корпорация» — 1x04
|02:11:37 —
|«Королевы крика» — 1x11–13 (впечатления Михаила)
|02:15:33 —
|«Королевы крика» — 2x10 (финал сезона)
|02:22:53 —
|«Изгоняющий дьявола» — 1x10 (финал сезона)
|02:25:47 —
|«Чёрное зеркало» — 1x01 (впечатления Льва)
|02:32:07 —
|«Чёрное зеркало» — 2x03 (впечатления Льва)
|02:40:44 —
|Благодарим наших спонсоров
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