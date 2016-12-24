«Заводная планета» — авторы и сэйю

Анонсированная год назад экранизация фэнтезийного экшен-ранобе «Заводная планета» (Clockwork Planet) за авторством Цубаки Химаны и Юу Камии («Нет игры, нет жизни») обзавелась авторским коллективом, командой сэйю и датой выхода — весенний сезон 2017-го.

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но потом полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика первого класса старшей школы Наото Миуры падает чёрный ящик, внутри которого оказывается девушка-автоматон.