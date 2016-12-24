«Заводная планета» — авторы и сэйю

Анонсированная год назад экранизация фэнтезийного экшен-ранобе «Заводная планета» (Clockwork Planet) за авторством Цубаки Химаны и Юу Камии («Нет игры, нет жизни») обзавелась авторским коллективом, командой сэйю и датой выхода — весенний сезон 2017-го.
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Авторы
|Режиссёр
|Цуёщи Нагасава
|«Мазо-Мазо», «Няруко-сан: Новый хаос»
|Сценарист
|Кендзи Сугихара
|«Зловещий мертвец»
|Дизайнер персонажей
|Щуичи Щимамура
|«Хаос в голове», «Мёд и клевер»
|Дизайнер механизмов
|Кендзи Тераока
|«Альдноа.Зеро», «Код Гиасс»
|Композитор
|Ханае Накамура, Каори Накано, Сатощи Хноно, Щу Канемацу
|«Город-замок Одуванчик»
|Студия
|Xebec
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Сэйю
|Наото Миура
|Ёщино Нандзё
|Мария Осава в «Ханаан»
|РюЗУ
|Аи Какума
|Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
|Мари Белл Брегет
|Саори Онищи
|Нон Тоёгучи в «Кейдзо»
|Вэйнней Халтер
|Кеничироу Мацуда
|Батоу в «Призраке в доспехах: Появлении»
|АнкоР
|Саяка Сенбонги
|Мумей в «Кабанери железной крепости»
Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но потом полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика первого класса старшей школы Наото Миуры падает чёрный ящик, внутри которого оказывается девушка-автоматон.