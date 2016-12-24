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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Заводная планета» — авторы и сэйю
Промо-арт аниме «Заводная планета»

Анонсированная год назад экранизация фэнтезийного экшен-ранобе «Заводная планета» (Clockwork Planet) за авторством Цубаки Химаны и Юу КамииНет игры, нет жизни») обзавелась авторским коллективом, командой сэйю и датой выхода — весенний сезон 2017-го.

Авторы
Режиссёр Цуёщи Нагасава «Мазо-Мазо», «Няруко-сан: Новый хаос»
Сценарист Кендзи Сугихара «Зловещий мертвец»
Дизайнер персонажей Щуичи Щимамура «Хаос в голове», «Мёд и клевер»
Дизайнер механизмов Кендзи Тераока «Альдноа.Зеро», «Код Гиасс»
Композитор Ханае Накамура, Каори Накано, Сатощи Хноно, Щу Канемацу «Город-замок Одуванчик»
Студия Xebec

Сэйю
Наото Миура Ёщино Нандзё Мария Осава в «Ханаан»
РюЗУ Аи Какума Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
Мари Белл Брегет Саори Онищи Нон Тоёгучи в «Кейдзо»
Вэйнней Халтер Кеничироу Мацуда Батоу в «Призраке в доспехах: Появлении»
АнкоР Саяка Сенбонги Мумей в «Кабанери железной крепости»

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но потом полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика первого класса старшей школы Наото Миуры падает чёрный ящик, внутри которого оказывается девушка-автоматон.

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Заводная планета (Clockwork Planet)
 25 декабря 2015 годаИскусственный мир от автора «Нет игры, нет жизни»

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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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