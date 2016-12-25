 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Табу» — второй трейлер «Обитель зла: Вендетта»: стрельба, взрывы и никакого хоррора Премьеры фильмов 22 декабря 2016 года: «Пассажиры», «Ёлки» и другие Дэвид Тьюлис сыграет в третьем сезоне «Фарго»
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
245

«Чужой: Завет» — трейлер без цензуры
Обновлено Сегодня в 08:11

Ну вот и пришла пора смотреть трейлер «Чужого: Завета» (и даже без цензуры) — последний большой ролик 2016 года. Что как бы сразу намекает — шутки кончились, зато кровища только началась. Да, дедушка Скотт действительно решил пуститься во все тяжкие. И это прекрасно!

По сюжету в далёком уголке галактики команда колонизаторов с корабля «Ковенант» находит, как ей кажется, нетронутый рай, однако на самом деле это опасный и жестокий мир с единственным поселенцем — синтетиком Дэвидом, участником провалившейся экспедиции «Прометей».

Главные роли играют Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Майкл Фассбендер и Нуми Рапас. Упорно ходят слухи, что Джеймс Франко исполняет небольшую, но значимую партию.

Сценарий написали Джек Паглен и Майкл Грин («Превосходство», «Зелёный фонарь»), режиссирует кино Ридли Скотт.

Премьера недавно была перенесена на 19 мая 2017 года. Трейлер фильма «Чужой: Завет» уже несколько недель крутят на киношных мероприятиях студии Fox, где он всегда вызывает бурю восторгов (теперь понятно, почему).

 
 

И в дубляже:

 
 
245 Обсудить
Темы
 
Видео Чужой: Завет
 23 декабря«Чужой: Завет» — промо-арт 21 декабря«Чужой: Завет» — первый кадр и постеры 1 декабря«Чужой: Завет» — промо-арт

Похожие материалы

 
«Чужой: Завет» — первый кадр и постеры
 
«Чужой: Завет» — промо-арт
 
«Чужой: Завет» — промо-арт

Тоже интересно

 
Официальный постер фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Игры Релизы игр на февраль 2015
 
Актёры «50 оттенков серого» хотят больше денег
 
Звёздные войны: Эпизод VII — Обкончаемся от счастья
 
Тизер фильма «Неудержимые-3»
 
Первый кадр и новые актёры фильма «Звёздные войны: Изгой»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Birthdays the Beginning - издатель отложил выход игры на западе Robinson: The Journey анонсирована для Oculus Rift. Раскрыта дата выхода State of Decay 2 - разработчик игры рассказал чего стоит ждать на E3 2017 Обзор Earth's Dawn God of War - создатель игры обновил статус разработки
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика