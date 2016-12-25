Ну вот и пришла пора смотреть трейлер «Чужого: Завета» (и даже без цензуры) — последний большой ролик 2016 года. Что как бы сразу намекает — шутки кончились, зато кровища только началась. Да, дедушка Скотт действительно решил пуститься во все тяжкие. И это прекрасно!
По сюжету в далёком уголке галактики команда колонизаторов с корабля «Ковенант» находит, как ей кажется, нетронутый рай, однако на самом деле это опасный и жестокий мир с единственным поселенцем — синтетиком Дэвидом, участником провалившейся экспедиции «Прометей».
Главные роли играют Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Майкл Фассбендер и Нуми Рапас. Упорно ходят слухи, что Джеймс Франко исполняет небольшую, но значимую партию.
Сценарий написали Джек Паглен и Майкл Грин («Превосходство», «Зелёный фонарь»), режиссирует кино Ридли Скотт.
Премьера недавно была перенесена на 19 мая 2017 года. Трейлер фильма «Чужой: Завет» уже несколько недель крутят на киношных мероприятиях студии Fox, где он всегда вызывает бурю восторгов (теперь понятно, почему).
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А здесь можно смотреть трейлер «Чужого: Завета» на русском:
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