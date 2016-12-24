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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:

Брайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала Лектера и своей версии «Молчания ягнят»

Вопрос о возвращении «Ганнибала» в эфир оставался открытым даже невзирая на то, что телеканал NBC не проявлял никакого интереса в его возрождении. А вот автор психологического триллера Брайан Фуллер и исполнители главных ролей были совсем не против вернуться в мир знаменитого людоеда-интеллектуала Ганнибала Лектера.

Более того, даже спустя полтора года после закрытия проекта Фуллер не расстался с планами вернуть его к жизни — пусть и в изменённом формате. Шоураннер обмолвился, что ждёт следующего августа, когда к прежнему владельцу вернутся права на «Молчание ягнят», чтобы продолжить историю взаимоотношений Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен) и Уилла Грэма (Хью Дэнси). Об этом он рассказал в подкасте Shock Waves:

Полнометражную экранизацию романа я считаю идеальной, но в первоисточнике так много деталей и нюансов, которые можно было бы исследовать в сериале. Надеюсь, у нас получится рассказать эту историю. Думаю, для актёров идеально подошёл бы формат нерегулярного мини-сериала длительностью шесть-восемь серий.

В сложившейся ситуации идея о мини-сериале и впрямь выглядит самой подходящей, ведь актёры основного состава давно заняты в других проектах, а Фуллер работает над «Американскими богами», из-за чего, по его собственным словам, даже вынужден был оставить на попечении коллег разработку «Звёздного пути: Дискавери».

Так или иначе, пока возможность продолжения «Ганнибала» остаётся в области теории. Реальных подвижек в вопросе нет, однако надеяться и верить никто, конечно, не запрещал.

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Ганнибал

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