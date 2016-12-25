«Животные-друзья» — трейлер

Сериал «Животные-друзья» (Kemono Friends) стартует 10 января.

В «гигантском интегрированном зоопарке» под названием «Джапари Парк» творится неладное: из-за таинственной субстанции, получившей название «песчаная звезда», животные начали превращаться в антропоморфных существ — зверодевушек. «Джапари Парк» ежедневно посещает множество людей, которые прекрасно проводят там время, но однажды в парк забредает потерявшийся ребёнок. Дитё всего лишь хочет выбраться и вернуться к своим, но поскольку в этом его приключении решают поучаствовать многочисленные зверодевушки, рядовое событие приобретает поистине эпический размах.