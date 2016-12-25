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«Животные-друзья» — трейлер

Сериал «Животные-друзья» (Kemono Friends) стартует 10 января.

В «гигантском интегрированном зоопарке» под названием «Джапари Парк» творится неладное: из-за таинственной субстанции, получившей название «песчаная звезда», животные начали превращаться в антропоморфных существ — зверодевушек. «Джапари Парк» ежедневно посещает множество людей, которые прекрасно проводят там время, но однажды в парк забредает потерявшийся ребёнок. Дитё всего лишь хочет выбраться и вернуться к своим, но поскольку в этом его приключении решают поучаствовать многочисленные зверодевушки, рядовое событие приобретает поистине эпический размах.

 
 
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Видео Животные-друзья (Kemono Friends)
 12 ноября«Животные-друзья» — авторы и сэйю

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«Животные-друзья» — авторы и сэйю

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