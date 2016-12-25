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Открылась Studio Zero с создателями Persona 5 во главе
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Промо-арт игры Project Re Fantasy

Издательство Atlus, ныне служащее частью Sega, на днях основало новую студию: Studio Zero. Цель студии — создание новых ролевых франчайзов, которые помогут Atlus закрыть продолжительные дыры между релизами новых игр и позволят свободно исследовать сеттинги, отличные от городского фэнтези их флагманских серий Shin Megami Tensei и Persona.

Первым делом Studio Zero обратиться к классике жанра и создаст чистое незамутнённое фэнтези, на данный момент проходящее под рабочим названием Project Re Fantasy. Впрочем, каким бы классическим это фэнтези ни было, от фирменного стиля и духа игр Atlus команда отказываться не собирается: костяк студии создан из людей, отвечавших за последние три части Persona и ряд игр из линейки SMT.

«Но постойте, а что же станет с "Персонами"?», — спросят фанаты. Ну, как ни странно, ничего страшного: просто теперь ряд особо важных работников будет параллельно трудиться и в P Studio, и в Studio Zero. Это, если подумать, достаточно логично: такие крупные игры создаются десятками, а то и сотнями человек, так почему бы десятке творцов не закидывать своими идеями сразу пару команд, чтобы вдвое ускорить скорость их выхода? Ну и отдыхать от призыва всё новых «Персон» им тоже надо — а то ведь испишутся чего доброго.

Вместе с анонсом был опубликован представленный ниже тизер и несколько артов, но команда Studio Zero сразу уточнила, что непосредственного отношения к Project Re Fantasy всё это не имеет: данные наработки призваны передать дух будущей игры, а не конкретные дизайны.

 
 
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