Новогодняя распродажа в PSN

Мы уже говорили о крупных распродажах в Steam и XBLA, но как-то умолчали о начале новогодней распродажи в PSN. А ведь это, если верить анонсу из блога издателя, их самая крупная распродажа в истории! Настолько крупная, собственно, что её разделили на два этапа: первый идёт сейчас, второй стартует 6 января. Затягиваются праздники, нечего сказать... но мы и не против.

Список игр, получивших скидки на новогодней распродаже в PSN, и правда немаленький. И, хотя щедрее всего издатели предсказуемо обошлись с играми для PS3 и PS Vita, несколько любопытных вариантов они припасли и для владельцев PS4 (особенно для тех из них, кто пропустил распродажу во время «Чёрной пятницы»).