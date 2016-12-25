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Новогодняя распродажа в PSN

Мы уже говорили о крупных распродажах в Steam и XBLA, но как-то умолчали о начале новогодней распродажи в PSN. А ведь это, если верить анонсу из блога издателя, их самая крупная распродажа в истории! Настолько крупная, собственно, что её разделили на два этапа: первый идёт сейчас, второй стартует 6 января. Затягиваются праздники, нечего сказать... но мы и не против.

Список игр, получивших скидки на новогодней распродаже в PSN, и правда немаленький. И, хотя щедрее всего издатели предсказуемо обошлись с играми для PS3 и PS Vita, несколько любопытных вариантов они припасли и для владельцев PS4 (особенно для тех из них, кто пропустил распродажу во время «Чёрной пятницы»).

  • Battlefield 1. Новая цена: 2 499 руб. Скидка: 37% (Старая цена 3 999 руб.)
  • Fifa 17. Новая цена: 2 199 руб. Скидка: 45% (Старая цена 3 999 руб.)
  • Uncharted 4: Путь вора. Новая цена: 1 899 руб. Скидка: 52% (Старая цена: 3 999 руб.)
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. 1 899 руб. Скидка: 49% (Старая цена 3 749 руб.)
  • Call of Duty: Infinite Warfare. Новая цена: 2 849 руб. Скидка: 28% (Старая цена 3 999 руб.)
  • Mad Max. Новая цена: 999 руб. Скидка: 72% (Старая цена 3 599 руб.)
  • Ratchet & Clank. Новая цена: 1 299 руб. Скидка: 49% (Старая цена 2 549 руб.)
  • «Ведьмак 3: Дикая Охота», полное издание. Новая цена: 1 899 руб. Скидка: 33% (Старая цена 2 849 руб.)
  • Driveclub VR. Новая цена: 1 299 руб. Скидка: 48% (Старая цена 2 499 руб.)
  • «RIGS: Лига боевых машин». Новая цена: 2 499 руб. Скидка: 32% (Старая цена 3 699 руб.)
  • EVE Valkyrie. Новая цена: 2 499 руб. Скидка: 34% (Старая цена 3 799 руб.)
  • Battlezone. Новая цена: 2 499 руб. Скидка: 34% (Старая цена 3 799 руб.)
  • PlayStation VR Worlds. Новая цена: 1 899 руб. Скидка: 24% (Старая цена 2 499 руб.)
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 22 декабряXbox Store: новогодняя распродажа началась (обновлено) 23 декабря«Налог на Google» — до подорожания ваших цифровых покупок осталась неделя 22 декабряНоминанты на премию The Steam Awards

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Подкасты
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